В Украине продолжатся снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

Украину накрыл новый циклон.

Завтра несколько областей Украины накроет снег / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 27 января, снег накроет юг и северо-восток Украины. Местами пройдут дожди, усиливающиеся до ливней. Температурный минимум днем достигнет на западе -1° и максимум - в Крыму +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -4°, днем 0°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.

В Ривне в среду будет облачно, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 27 января ночью будет -4°, днем -1°, облачно.

В Хмельницком завтра облачно, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске завтра облачно, ночью -4°, днем +1°.

В Черновцах в среду будет облачно, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра пасмурно, -3°...-1°.

В Житомире в среду будет облачно, температура ночью -2°, днем -1°.

В Черкассах ночью -1°, днем +1°, снег.

В Кропивницком ожидается снег, температура ночью -2°, днем 0°.

В Полтаве завтра будет снег с дождем, температура воздуха -1°...0°.

В Одессе 27 января будет снег, температура ночью -2°, днем 0°.

В Херсоне в среду ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Николаеве завтра будет дождь, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°, дождь.

В Сумах завтра снег, температура воздуха -3°...-1°.

В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +2°.

В Днепре - ливень, температура ночью +2°, днем +5°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото УНИАН

Народные приметы 27 января

27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

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