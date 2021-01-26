В Украине продолжатся снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на завтра (карта)
Украину накрыл новый циклон.
В среду, 27 января, снег накроет юг и северо-восток Украины. Местами пройдут дожди, усиливающиеся до ливней. Температурный минимум днем достигнет на западе -1° и максимум - в Крыму +18°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сильный ветер и налипание снега: спасатели назвали области, которые завтра накроет снежный шторм
- В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -4°, днем 0°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.
- В Ривне в среду будет облачно, ночью -3°, днем 0°.
- В Тернополе 27 января ночью будет -4°, днем -1°, облачно.
- В Хмельницком завтра облачно, ночью -4°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно, ночью -4°, днем +1°.
- В Черновцах в среду будет облачно, ночью -3°, днем 0°.
- В Виннице завтра пасмурно, -3°...-1°.
- В Житомире в среду будет облачно, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Черкассах ночью -1°, днем +1°, снег.
- В Кропивницком ожидается снег, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Полтаве завтра будет снег с дождем, температура воздуха -1°...0°.
- В Одессе 27 января будет снег, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Херсоне в среду ночью +2°, днем +5°, дождь.
- В Николаеве завтра будет дождь, ночью -1°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°, дождь.
- В Сумах завтра снег, температура воздуха -3°...-1°.
- В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +2°.
- В Днепре - ливень, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
Народные приметы 27 января
27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+7°... +1°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+4°... -2°
- Кропивницкий+4°... -1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -3°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+17°... +11°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+3°... -2°
- Черновцы+4°... -3°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:+2° / +5°
Влажность:89 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:21
Закат17:23
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
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