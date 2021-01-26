В Украине продолжатся снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 26 января 2021
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Украину накрыл новый циклон.

Завтра несколько областей Украины накроет снег / Фото ua.depositphotos.com
Завтра несколько областей Украины накроет снег / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 27 января, снег накроет юг и северо-восток Украины. Местами пройдут дожди, усиливающиеся до ливней. Температурный минимум днем достигнет на западе -1° и максимум - в Крыму +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сильный ветер и налипание снега: спасатели назвали области, которые завтра накроет снежный шторм

  • В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -4°, днем 0°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.
  • В Ривне в среду будет облачно, ночью -3°, днем 0°.
  • В Тернополе 27 января ночью будет -4°, днем -1°, облачно.
  • В Хмельницком завтра облачно, ночью -4°, днем -1°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно, ночью -4°, днем +1°.
  • В Черновцах в среду будет облачно, ночью -3°, днем 0°.
  • В Виннице завтра пасмурно, -3°...-1°.
  • В Житомире в среду будет облачно, температура ночью -2°, днем -1°.
  • В Черкассах ночью -1°, днем +1°, снег.
  • В Кропивницком ожидается снег, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Полтаве завтра будет снег с дождем, температура воздуха -1°...0°.
  • В Одессе 27 января будет снег, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Херсоне в среду ночью +2°, днем +5°, дождь.
  • В Николаеве завтра будет дождь, ночью -1°, днем +2°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°, дождь.
  • В Сумах завтра снег, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +2°.
  • В Днепре - ливень, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°. 
  • В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото УНИАН

Народные приметы 27 января

27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

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Автор: Елена Пилипчак

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