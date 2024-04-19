Ситуация, в которой сейчас находится Украина, является очень сложной из-за серии последних российских бомбардировок.

Премьер-министр Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование польско-украинской границы.

Как сообщает Polskie Radio, ситуация, в которой сейчас находится Украина, является очень сложной из-за серии последних российских бомбардировок. По словам премьер-министра Польши, ближайшее время может стать решающим для судьбы этой войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", - отметил Туск.

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Он также подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов, поскольку Польша не может "никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны".

Кроме того, польский премьер напомнил, что пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры и добавил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по своей вине.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", - отметил Туск.

По словам главы правительства, государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако премьер-министр Польши не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.

Ситуация на польско-украинской границе

16 апреля стало известно, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов". Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

18 апреля, польские фермеры возобновили блокирование пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини". Тогда сообщалось, что протестующие будут блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегини" - до 9:00 19 апреля.

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