Временно - до 2 апреля разблокирован пункт пропуска "Угринов".

На сегодня польскими фермерами блокируется два пункта пропуска на границе с Украиной, а еще один временно разблокирован до 2 апреля.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он напомнил, что 9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной и в течение длительного времени они блокировали 6 направлений. Затем три направления разблокировали - "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", а остальные три были заблокированы - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

"Но несколько дней назад они временно разблокировали и направление пункта пропуска "Угринов". Скорее всего это на срок Пасхальных праздников, которые Польша уже будет праздновать", - сообщил Демченко.

При этом добавил, что, по информации польских коллег, от будет разблокирован до 2 апреля, а дальше польские фермеры планируют возобновить свою блокировку.

Демченко сказал, что на сегодня заблокированы два нарямки: "Ягодин" и "Рава-Русская" и по ним, как и раньше, польские фермеры вообще не пропускают грузотранспортные средства, которые едут из Украины в Польшу, а в сторону Украины пропускают в направлении "Ягодина" незначительное количество грузовиков, если сравнить с пропускной способностью этого пункта пропуска. Он отметил, что за минувшие сутки пропущено около 100, в то время когда за сутки в обе стороны может пропускаться около 1400 грузовых транспортных средств.

Демченко отметил, что ранее разблокированные "Краковец", "Шегини" и "Устилуг" сейчас максимально обеспечивают возможность проезда грузотранспортных средств в обе стороны и нет информации о том, чтобы польские фермеры планировали на этих направлениях возобновить блокирование этих пунктов пропуска.

Блокирование границы с Польшей - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина близки к нахождению решения относительно разблокирования границы . По его словам, происходит поиск "хороших решений" для Польши и Украины одновременно и в вопросе сельского хозяйства "мы сделали шаг вперед".

Он напомнил, что Польша присоединилась к инициативе блокирования импорта российского и белорусского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Также происходит поиск решений, которые создадут ощущение безопасности для производителей и фермеров. Туск добавил, что надо искать решения, которые не будут болезненными ни для украинских производителей и фермеров, ни для польских.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что блокада украинской границы со стороны отдельных польских групп протестующих вредит как экономике Польши и Украины, так и Европейского Союза в целом. По его словам, Украина и дальше нуждается в путях солидарности для транспортировки зерна через западную наземную границу, потому что водный коридор очень чувствителен к обстановке в области безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: