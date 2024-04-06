Протестующие через один пункт пропуска будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков, поделились пограничники.

На польско-украинской границе, в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская", частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram. "По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", - говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали перевозчиков учесть эту информацию и следить за оповещением от Укртрансбезопасности насчет очередности заезда в пункт пропуска.

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Блокировка границы с Польшей - последние новости

28 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, что Польша и Украина близки к нахождению решения насчет разблокирования границы. По его словам, происходит поиск "хороших решений" для Польши и Украины одновременно.

По состоянию на 30 марта польскими фермерами блокировалось два пункта пропуска на границе с Украиной, а еще один - "Угринов" - был временно разблокирован.

2 апреля напротив пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" на украинско-польской границе возобновилось блокирование движения грузового транспорта, которое временно прекратили 30 марта.

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