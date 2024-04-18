Блокирование границы участники акции начали сегодня после 09:00 на территории Польши.

Сегодня, 18 апреля, польские фермеры возобновили блокирование на польско-украинской границе направлений пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".

"Такие действия участники акции на территории Польши начали сегодня после 09:00. На направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, следующих в сторону Украины, а в направлении "Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в Telegram-канале.

По имеющейся в ГПСУ информации, протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегини" - до 9:00 19 апреля.

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Отмечается, что по состоянию на утро сегодня в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают проезда в сторону Украины около 1500 грузовиков.

В ГПСУ добавили, что осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

Блокирование границы Украины - последние новости

6 апреля сообщалось, что в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская", был частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.

16 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта на границе возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов". Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

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