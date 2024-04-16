Теперь пропуск грузовиков происходит в обычном режиме.

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузового транспорта на границе возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов".

"Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В частности, оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

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По данным пограничников, в настоящее время на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства.

Протесты польских фермеров - последние новости

Польские протестующие уже не первый месяц блокируют пункты пропуска с Украиной. Таким образом они якобы выступают против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

Дошло до того, что агрессивные протестующие даже высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

В начале апреля сообщалось, что поляки расширили блокаду границы на пункт пропуска "Угринов-Долгобичув".

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что проблема блокирования польскими фермерами движения на польско-украинской границе очень серьезная, поэтому и не может так быстро решиться. Он подчеркнул, что именно Брюссель принял решение о снятии ограничений на импорт продовольствия из Украины в ЕС, и выразил сожаление, что это имеет последствия и за пределами Украины, в том числе в Польше. По его словам, Польша является преимущественно сельскохозяйственной страной, и вдруг польский рынок заполонила сельскохозяйственная продукция из Украины.

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