Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster.

В июне в Украине было зарегистрировано около 5,2 тысячи новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году, сообщает "Укравтопром".

По словам аналитиков, спрос на новые авто впервые в этом году продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. Так, относительно мая прошлого года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%. В этом году меньше автомобилей покупали только в январе.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota с количеством 853 авто. Второе место впервые заняла BMW - 545 авто. Третий результат у Renault - 487 авто. Также в топ-5 июня попали Skoda - 278 и Volkswagen - 269 авто.

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Отмечается, что бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тысячи новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Украинский рынок авто - последние новости

За первую треть 2024 года в Украину было импортировано более 21 тысячи легковых электрокаров, из которых 5,5 тысячи оказались новыми, а еще почти 16 тысяч - подержанными.

Всего за четыре месяца 2024 года в Украину импортировали более 118 тысяч легковых авто, включая новые и подержанные. Крупнейшими поставщиками автомобилей тогда оказались Германия, Китай и США.

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