Крупнейшими поставщикам автомобилей оказались Германия, Китай и США.

За четыре месяца 2024 года в нашу страну импортировали 118,1 тысячи легковых авто, включая новые и подержанные.

Аналитики портала "Укравтопром" отметили, что общую таможенную стоимость этих автомобилей оценили в более чем 1 млрд 544 млн долларов. Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия.

В целом первая десятка выглядит так:

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Германия - 23 608 единиц;

США - 19 289;

Китай - 12 044;

Япония - 12 009;

Корея - 6 170;

Франция - 5 900;

Словакия - 5 878;

Мексика - 5 240;

Великобритания - 5 149;

Чехия - 5 071.

Украинский авторынок - что интересного

Ранее эксперты назвали наиболее популярные в Украине модели автомобилей, ввезенных из Китая. Среди новых моделей наибольшей популярностью в мае пользовался Volkswagen ID.4. Этот же автомобиль пользовался наибольшим спросом и среди подержанных легковушек из Китая.

Большинство легковых авто из КНР оказались электромобилями - их доля составила 79%. Всего в мае украинцы приобрели 931 легковушку, ввезенную из Китая.

Также сообщалось, что украинские эксперты фиксируют всплеск популярности подержанных авто из США: если сравнивать майские показатели с результатами мая прошлого года, то спрос на "американцев" с пробегом вырос более чем в два раза.

Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Escape.

Всего в мае зарегистрировали более 3,8 тысячи подержанных легковых авто из США. Средний возраст этих автомобилей составляет почти 6 лет. Наибольшую долю составили машины с бензиновыми двигателями (46%).

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