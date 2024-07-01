За 4 месяца с начала 2024 года в Украину импортировали 21,4 тысячи легковых электрических авто, из которых 5,5 тысячи оказались новыми, а еще 15,9 тысячи - подержанными.
Портал "Укравтопром" сообщает, что общую таможенную стоимость этого импорта оценили в 476 млн долларов. Наибольшее количество новых электрических авто было ввезено из Китая: их стоимость составила 111,2 миллиона долларов.
Среди поставщиков новых электромобилей пятерка лидеров выглядит так:
- Китай - 4767 единиц;
- Япония - 242;
- Бельгия - 151;
- Германия - 139;
- Великобритания - 78.
Среди поставщиков подержанных электрических авто лидерами являются следующие страны:
- США - 5967 единиц;
- Германия - 2614;
- Корея - 1775;
- Великобритания - 1739;
- Китай - 1251.
Рынок электромобилей в Украине - последние новости
Ранее эксперты выяснили, каким моделям электрических авто отдают предпочтение украинцы. Как оказалось, в сегменте новых авто в мае наибольшим спросом пользовались Volkswagen ID.4, Honda M-NV и Nissan Ariya.
Если говорить о подержанных электромобилях, то здесь граждане Украины предпочитали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
Всего в мае автопарк нашей страны пополнили более 4,1 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Заметим, что в апреле этот показатель составил 4,2 единицы: доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%.