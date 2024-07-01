Больше всего новых электромобилей ввезли из Китая - их количество превысило 4,7 тысячи единиц за 4 месяца с начала года.

За 4 месяца с начала 2024 года в Украину импортировали 21,4 тысячи легковых электрических авто, из которых 5,5 тысячи оказались новыми, а еще 15,9 тысячи - подержанными.

Портал "Укравтопром" сообщает, что общую таможенную стоимость этого импорта оценили в 476 млн долларов. Наибольшее количество новых электрических авто было ввезено из Китая: их стоимость составила 111,2 миллиона долларов.

Среди поставщиков новых электромобилей пятерка лидеров выглядит так:

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Китай - 4767 единиц;

Япония - 242;

Бельгия - 151;

Германия - 139;

Великобритания - 78.

Среди поставщиков подержанных электрических авто лидерами являются следующие страны:

США - 5967 единиц;

Германия - 2614;

Корея - 1775;

Великобритания - 1739;

Китай - 1251.

Рынок электромобилей в Украине - последние новости

Ранее эксперты выяснили, каким моделям электрических авто отдают предпочтение украинцы. Как оказалось, в сегменте новых авто в мае наибольшим спросом пользовались Volkswagen ID.4, Honda M-NV и Nissan Ariya.

Если говорить о подержанных электромобилях, то здесь граждане Украины предпочитали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Всего в мае автопарк нашей страны пополнили более 4,1 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Заметим, что в апреле этот показатель составил 4,2 единицы: доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%.

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