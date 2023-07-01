Речь идет о четырех рейсах, это поезда Киев-Ужгород, Днепр-Трускавец, Киев-Кривой Рог и Харьков-Ясиня.

Журналист "Сніданку з 1+1" 30 июня побывал на вокзале в Киеве, откуда отправился первый поезд с вагонами, в которых есть женские купе. На сегодня курсирует четыре таких поезда, рассказал он.

В эфире "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Україна" говорится о том, что это поезда:

№ 81 Киев-Ужгород

№ 41 Днепр-Трускавец

№ 75 Киев-Кривой Рог

№ 15 Харьков-Ясиня

"Это у нас первый рейс поезда с женскими купе, у нас таких поездов всего четыре. В принципе их ежедневно будет четыре, и дальше мы можем увеличивать это количество. Мы сейчас намеренно запустили пилотный проект - в этом месяце мы будем реагировать на спрос пассажиров. Сейчас мы видим, что более 90% билетов на все рейсы с женскими купе выкуплены. Это позволяет нам, дает пространство добавлять больше таких женских купе и смотреть на другие направления", - говорит руководитель пассажирских коммуникаций "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Потребность в этих женских купе возникла по той причине, что женщины неоднократно становились жертвами физического и сексуального насилия в влечениях со стороны мужчин.

"Я узнала через приложение "Укрзализныци", и это была просто случайность, и когда я прочитала, говорю: "Мама, давай попробуем". Надеемся, что все будет по графику, все будет по плану, и нам очень понравится", - говорит пассажирка женского купе Карина.

Вагоны с "женскими купе" в Украине

Ранее сообщалось, что компания "Укрзализныця" не предусмотрела в отдельном специальном вагоне для женщин возможность купить услугу кондиционирования.

То есть женщины, которые захотят воспользоваться новой услугой от УЗ, вынуждены будут мучиться от жары, пока мужчины наслаждаться отрегулированной температурой.

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