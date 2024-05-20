Общий экспорт марокканского автопрома в прошлом году достиг 13,9 млрд долларов.

По итогам 2023 года в Марокко изготовили 535 тыс. автомобилей по сравнению с 464 тыс. в 2022-м. Аналитики прогнозируют, что количество авто, произведенных в Марокко, может вырасти до 700 тыс. К тому же Марокко обогнало Китай, Индию и Японию по количеству экспортируемых в Евросоюз автомобилей. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании CEIC сообщает Business Insider.

Отмечается, что королевство уже сейчас можно назвать автомобильным центром африканского континента. В прошлом году общий экспорт марокканской автомобильной промышленности достиг 13,9 млрд долларов.

В марокканском правительстве надеются, что к 2030 году 60% экспортируемых авто будут электрическими. Ранее сообщалось, что китайские компании Hailiang и Shinzoom построят в стране два аккумуляторных завода.

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Еще один производитель аккумуляторов из КНР – BTR New Material Group – построит на территории Марокко завод для производства ключевых компонентов катодов. Открыть катодный завод в стране также должна компания CNGR Advanced Material.

Украинский авторынок – последние новости

Ранее сообщалось, что легковые автомобили с бензиновыми двигателями остаются наиболее популярными среди украинцев. В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 2,6 тыс новых авто с бензиновыми ДВС. Наибольшим спросом в этом сегменте пользуются Mazda CX5, KIA Sportage и Toyota RAV-4.

В то же время, в Украине стремительно набирают популярность автомобили на аккумуляторных источниках питания. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто.

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