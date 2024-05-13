Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили.

В течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше, по сравнению с апрелем 2023 года.

Как сообщает "Укравтопром", из этого количества:

новые авто составили 845 машин (+66%);

подержанные - 317 авто (+17%).

Отмечается, что автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля китайских авто составила 1,6%.

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Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 - 141 авто;

Honda M-NV - 72;

Nissan Ariya - 68;

BYD Song Plus - 52;

Chery Tiggo 4 Pro - 47.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 - 68;

Nissan Ariya - 42;

Toyota BZ4X - 19;

Honda M-NV - 17;

Honda eNS1 - 15.

Авто в Украине - последние новости

В апреле автопарк Украины пополнили почти 1,9 тысячи гибридных легковых авто. Продажи гибридов выросли на 43%, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяцаотечественный автопарк был пополнен 104 автобусами, включая микроавтобусы, что на 35% меньше прошлогоднего.

Кроме того, в течение апреля на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто, что по сравнению с прошлогодним апрелем больше на 13%.

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