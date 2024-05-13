В течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше, по сравнению с апрелем 2023 года.
Как сообщает "Укравтопром", из этого количества:
- новые авто составили 845 машин (+66%);
- подержанные - 317 авто (+17%).
Отмечается, что автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля китайских авто составила 1,6%.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 77%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 - 141 авто;
- Honda M-NV - 72;
- Nissan Ariya - 68;
- BYD Song Plus - 52;
- Chery Tiggo 4 Pro - 47.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 - 68;
- Nissan Ariya - 42;
- Toyota BZ4X - 19;
- Honda M-NV - 17;
- Honda eNS1 - 15.
Авто в Украине - последние новости
В апреле автопарк Украины пополнили почти 1,9 тысячи гибридных легковых авто. Продажи гибридов выросли на 43%, чем в прошлом году.
В течение прошлого месяцаотечественный автопарк был пополнен 104 автобусами, включая микроавтобусы, что на 35% меньше прошлогоднего.
Кроме того, в течение апреля на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто, что по сравнению с прошлогодним апрелем больше на 13%.