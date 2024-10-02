Таможня предупреждает, что пропуск будет ограничен как минимум до 11 часов.

Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией временно приостановил пропускные операции, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что приостановление работы пограничного пункта пропуска связано с ночной атакой врага на Украину. Сейчас осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования "Орловки".

Предварительно, пропускные операции временно приостановлены до 11:00. Украинцев призывают учесть это при планировании поездок.

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Обновлено в 11:11. Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что на рассвете враг атаковал Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура.

"Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" приостановлены пропускные операции... Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", - подчеркнул Кипер.

Он добавил, что в результате атаки оккупантов ранения получили двое мужчин - водители грузовиков. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

Также, по словам чиновника, в результате атаки вспыхнул пожар, который уже ликвидировали спасатели. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Повреждены административные здания и грузовой автотранспорт. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий документируют очередное военное преступление РФ", - говорится в сообщении.

Обновлено в 11:49. Государственная таможенная служба отметила, что паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией возобновил свою работу. Пропускные операции производятся в обычном режиме.

Обновлено в 14:30. Позже в эфире телемарафона Кипер рассказал, что в районе "Орловки" между Украиной и Румынией - всего 700 м воды (река Дунай). По его данным, еще два дрона "сделали там круг" и полетели в Молдову, прошли в районе Паланки (КПП с Молдовой), пролетели транзитом через непризнанную ПМР, через город Тирасполь и "вынырнули" уже на севере Одесской области.

Кипер подчеркнул, что маршрут ударных беспилотников "закладывается" раньше времени, поэтому речь идет о терроре мирного населения и провокации.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью во вторник, 1 октября, российская оккупационная армия атаковала Сумскую область, нанеся удар по критической инфраструктуре. По предварительным данным, обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные громады.

Зато рано утром 2 октября россияне запустили управляемую авиационную бомбу по Киевскому району Харькова. По сведениям мэра, на месте "прилета" работают профильные службы, продолжается обследование. "К счастью, жертв нет", - добавил глава города.

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