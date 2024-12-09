Проблемы возникли в базе данных молдавской таможни.

В пунктах пропуска на границе Украины с Молдовой в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей приостановлены пропускные операции. Об этом сообщили в Северном региональном управлении ГПСУ.

"В связи с техническими неисправностями, оформление лиц и транспортных средств приостановлено", - заявили пограничники.

Говорится, что причиной является прекращение функционирования базы данных таможни на территории Республики Молдова.

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"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездок и следить за обновлением в сообщениях", - отмечают в управлении.

Украинская граница - новости

Недавно пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой временно останавливал работу. В частности 21 ноября не проводились пропускные операции из-за отключения света. Говорилось, что 08:00 до 14:00 состоялось запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" отключили электропитание.

2 ноября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией временно приостанавливал пропускные операции из-за удара России по Украине.

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