Новый пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта.

На украинско-польской границе заработает новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" 20 декабря 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, на заседании 17 декабря между правительствами Украины и Польши было утверждено соответствующее соглашение.

Отмечается, что новый пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

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"Открытие нового пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта. Продолжаем развивать торгово-экономические связи между нашими государствами", - добавил премьер-министр.

Украинско-польская граница - последние новости

23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". По данным Государственной пограничной службы Украины, акция должна была длиться 48 часов с возможным продлением.

Посольство Украины в Польше ответило, что блокирование украинской границы польскими фермерами "из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине", выглядит "как особенно болезненный парадокс" в День памяти жертв голодоморов. По словам дипломатов, такие действия не только вредят экономическим интересам обеих стран, но и "играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками".

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