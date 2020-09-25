Также на мосту поставят барьерное ограждение между направлениями движения и обустроят велодорожки.

На мосту Патона сделают восемь полос движения и уберут реверсную полосу.

Читайте такжеВ Киеве мост Патона будут ремонтировать пять лет - КГГАОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Киев сейчас в Телеграм-канале.

Кроме этого, Кличко отметил, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали. Это значительно облегчит конструкцию моста.

«Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, на которой на мосту случается немало ДТП. Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки», - отметил мэр Кличко.

Мост Патона в Киеве

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. С тех пор ремонтные работы проводили только на отдельных участках моста. В настоящее время мост находится в аварийном состоянии.

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Автор: УНИАН