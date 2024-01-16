Частная собственность защищена Конституцией, но могут быть исключения.

В зарегистрированных в парламенте законопроектах о мобилизации есть предложение изымать у ФЛП машины на нужды войска. Бывший судья Конституционного суда, первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин в интервью Hromadske прокомментировал законность такой нормы.

По его словам, в ст. 319 Гражданского кодекса говорится о том, что "собственность обязывает". Так, собственника в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц".

"То есть, в некоторых ситуациях можно изъять собственность – когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит. Во время войны есть возможность административного вмешательства в вопросы собственности. Потому что это общественная необходимость. И это будет конституционно", – отметил бывший судья.

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Также Шишкин прокомментировал идею запретить уклонистам осуществлять операций с движимым и недвижимым имуществом и ограничить их в праве управления собственным транспортом и получения водительского удостоверения, отказать в предоставлении кредитов и займов.

"Относительно кредитов – это банкам решать. А вот что касается имущества, я думаю, это перебор. Но законопроекты непутевые не из-за таких переборов, а из-за того, что они не учитывают равенство всех граждан в правах и обязанностях, которое гарантирует Конституция", – отметил он.

Изменение правил мобилизации

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде назвали ключевую проблему законопроекта о мобилизации, которая "перекочует" и в новый вариант документа. Большинство норм, в частности, по изъятию автомобилей, будут регулироваться не законом, а подзаконными актами, которые должен разрабатывать Кабмин.

10 января стало известно, что во фракции "Слуга народа" решили вернуть правительственный законопроект на доработку, после чего документ отозвали. До этого два парламентских комитета отметили, что законопроект о мобилизации нуждается в доработке.

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