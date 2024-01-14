Сергей Рахманин отметил, что авторы должны хорошо проработать ряд вопросов.

В Верховной Раде назвали ключевую проблему законопроекта о мобилизации, которая "перекочует" и в новый вариант документа. Больше всего вопросов возникнет из-за нормативной базы, которая будет приниматься для развития закона

"Например, вводится тотальный воинский учет мужчин. Вводится базовая военная подготовка, которая будет касаться всех, кто не имеет военно-учетной специальности. Эти и другие вещи - сертификат защитника, введение электронного кабинета - все эти вещи, которые будут вызывать больше всего вопросов, проблем, сложностей, - они все регулируются не законом, а подзаконными актами, которые должен разрабатывать Кабинет министров. Не знаем, что будет в этих подзаконных актах, но именно это будет самой большой проблемой. Именно это вызовет больше всего проблем, хаоса, вопросов. Например, там есть чувствительная тема - инвалиды третьей группы. Тема касается очень большого количества людей. Или изъятие транспортных средств у ФЛП, опять же - это большая категория, но она узкая", - отметил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Радио Свобода.

При этом он напомнил, что ответственность за нарушение правил учета будет касаться всех лиц - мужского пола, части женщин.

Видео дня

"Всех, подчеркиваю, от 18 до 60 лет, независимо от того, имеют они недостатки здоровья или не имеют, имеют отсрочку или нет, имеют броню или не имеют, они находятся на территории Украины или за ее пределами. То есть они должны указывать, что у них есть причины, которые позволяют им избегать на законных основаниях службы, но учитываться должны все. Но как это будет выглядеть, в каком порядке, в какой форме, за что именно будут наказывать, а за что нет - это будет регулироваться, и это вызовет больше всего проблем, сложностей и возмущения. И именно эти вещи еще до того, как закон будет принят, его разработчики должны коммуницировать, хотя бы в общих чертах объяснять, к чему людям готовиться. Они этого не делают", - подытожил народный депутат.

Закон о мобилизации - последние новости

25 декабря 2023 года Кабинет министров подал проект закона о мобилизации в Верховную Раду. Документ определяет срок для увольнения военнослужащих - 36 месяцев, а также ряд других изменений, которые вызвали дискуссии.

Два парламентских комитета отметили, что законопроект о мобилизации нуждается в доработке.

10 января стало известно, что во фракции "Слуга народа" решили вернуть законопроект на доработку, после чего документ отозвали.

Вас также могут заинтересовать новости: