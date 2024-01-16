Виктор Шишкин напомнил, что украинцы, получившие условные сроки за свои проступки, не ограничены в своих правах.

Бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин прокомментировал идею о добровольной мобилизации условно осужденных украинцев. Он заверил, что такие люди никак не ущемлены в своих правах.

Он уточнил, что осужденные, находящиеся в местах содержания, лишены лишь права на передвижение.

"Условно осужденные не лишены никаких прав. Над ними просто висит дамоклов меч ответственности, если они совершат какое-то другое преступление. Но они и передвигаются свободно, и работают, и в семье живут - так почему они не могут подлежать мобилизации? Я вообще не вижу проблем с условно осужденными", - отметил Шишкин в интервью изданию "Громадьке".

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Мобилизация осужденных - позиция военных

4 января на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрели законопроект об усилении мобилизации. Документ имел ряд скандальных положений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против того, чтобы в ряды военных привлекли людей, имеющих судимости, или заключенных.

В свою очередь бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий отметил, что стоит дать осужденным согражданам шанс через фронт вернуться в социум, но не всем.

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