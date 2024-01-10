Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что проверить, что же решила "Слуга народа" на фракции трудно.

Во фракции "Слуга народа" решили вернуть Кабинету Министров Украины на доработку законопроект о мобилизации, который был подан в парламент в декабре прошлого года. Об этом сообщил член политической фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Только что фракция "Слуга народа" на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмину на доработку", - сообщил Гончаренко.

Депутат высказал собственную позицию, что в предложенном виде этот законопроект "принимать нельзя".

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В то же время, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что проверить, что же решила "Слуга народа" на фракции трудно.

"Но я бы не утверждал, что там принято какое-то финальное решение. Как минимум потому что оно точно с правительством и, главное, ОП не согласовано. Поэтому правильная формулировка будет такова: "присутствующие депутаты высказали идею отправить правительству обратно законопроект, и чтобы он быстро внес доработанный вариант", - добавил он.

Закон о мобилизации - последние новости

Ранее Гончаренко заявлял, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики считает, что в законопроекте о мобилизации есть коррупционные риски.

Это подтвердила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, которая отметила, что действительно в правительственном законопроекте о мобилизации выявлен ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам.

Также, по словам Гончаренко, недостатки нашел и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Там проголосовали за то, чтобы рекомендовать профильному комитету доработать его с учетом альтернативных законопроектов.

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