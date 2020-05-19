В метро Киева рассказали о возобновлении работы: что изменится для пассажиров

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

После возобновления работы метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Читайте такжеПробки в Киеве: что происходит на дорогах столицы (карта) Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки. Платить за проезд на турникетах можно будет: KyivSmardCard;

Картой метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. "Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении. Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена «в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация».

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