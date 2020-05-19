В метро Киева рассказали о возобновлении работы: что изменится для пассажиров
09:03, 19 мая 2020Транспорт
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В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Метрополитен будет работать без жетонов / фото УНИАН
После возобновления работы метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.
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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Платить за проезд на турникетах можно будет:
- KyivSmardCard;
- Картой метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении.
Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена «в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация».
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