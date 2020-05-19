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В метро Киева рассказали о возобновлении работы: что изменится для пассажиров

09:03, 19 мая 2020
Транспорт
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Метрополитен будет работать без жетонов / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

  • KyivSmardCard;
  • Картой метро (до 31.03.2021);
  • Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена «в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация».

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