Ляшко рассказал, как после карантина будут возобновлять работу метро

Решение об открытии метро могут принимать по каждому городу отдельно.

Решение о возобновлении работы метрополитена в Украине будет рассматривать правительство после 25 мая.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "UA:Украинское радио", передает ТСН.

По мнению Ляшко, введение спецпропусков для метро, которые сейчас действуют в наземном транспорте, могут иметь негативные последствия для эпидемиологической ситуации, потому что они создают скопления людей перед турникетами у входа.

По словам Ляшко, решение о принятии запрета работы общественного транспорта на время карантина - правильное. Но он уточнил, что как врач он считает, что пока Украина полностью не преодолеет пандемию, "лучше, чтобы все работало в ограниченном режиме". Но как член команды правительства, по словам Ляшко, он понимает, что важно восстанавливать и экономику страны.

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"Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами у входа, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", - пояснил Ляшко.

Кроме того, Виктор Ляшко уточнил, что в трех украинских городах (Киеве, Харькове и Днепре) метро может возобновить свою работу не одновременно.

"У нас есть три города - Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что все они откроются в один момент. Мы примем решение, что с конкретного числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", - сказал Ляшко.

Ранее УНИАН сообщал, что городской голова Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

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