Первыми, кто получит силовую установку нового типа, станут седаны BYD.

Китайская компания BYD представила новую гибридную силовую установку, благодаря которой автомобиль сможет проехать более 2000 километров без подзарядки и дозаправки. Об этом сообщает Bloomberg.

На практике это означает, что новые гибридные автомобили BYD смогут проехать от Сингапура до Бангкока или от Мюнхена до Мадрида на одном заряде и при полном баке. Эта веха знаменует последнее достижение BYD в сокращении потребления топлива.

Обновленную технологию, которая должна увеличить преимущество BYD над ее конкурентами, представят в двух седанах, которые будут стоить менее 100 тыс юаней (13 800 долларов). Для сравнения, Toyota Camry Hybrid, которая имеет запас хода около 1100 км, стоит в США более 28 тыс. долларов.

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Напомним, в начале 2022 года BYD прекратила производить авто, которые работают исключительно на ископаемом топливе. Сейчас компания делает все возможное, чтобы нарастить экспорт гибридов на рынки развивающихся стран.

Украинский авторынок – последние тенденции

Ранее эксперты выяснили, что украинцы стали чаще выбирать гибриды: в прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили почти 1,9 тыс гибридных легковых авто (HEV i PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов является Toyota RAV-4. На втором месте находится Nissan X-Trail, на третьем - Mercedes-Benz GLE.

Также сообщалось, что в апреле украинский автопарк пополнился более 4,2 тыс автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что значительно больше, чем годом ранее.

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