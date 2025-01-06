Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями.

По итогам 2024 года автомобили с традиционными двигателями составили более 65% рынка новых легковых автомобилей. Соответствующие данные приводит специализированный портал "Укравтопром".

Отмечается, что самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7 процентных пунктов - до 40%.

Далее следует сегмент дизельных авто, который, в свою очередь, увеличился с 22,8% до 25,6%. Доля гибридов также выросла с 17,7% до 19,5%. Кроме того, увеличилась доля электромобилей с 12% до 14,5%. При этом автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковушек.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые авто - Mazda CX5;

дизельные - Renault Duster;

гибридные - Toyota RAV-4;

электромобили - Volkswagen ID.4;

авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Украинский рынок авто - последние новости

В 2024-м году самым популярным автомобилем на украинском рынке новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. Тогда за прошлый год в Украине было продано более 6,8 тысяч новых автомобилей Renault Duster.

С января по октябрь 2024 года в Украину импортировали более 50 тысяч легковых электромобилей, общая таможенная стоимость которых составила почти 1,1 млрд долларов. Тогда чаще всего новые электрокары завозили из Китая, а лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

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