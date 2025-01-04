Эти электромобили превосходят своих конкурентов, считают эксперты / Коллаж УНИАН, фото - Volkswagen, Tesla

Электромобили постепенно становятся популярнее традиционных автомобилей с ДВС. Тем не менее новые полностью электрические модели все еще дорогие для большого процента водителей.

Автомобильные эксперты из издания What Car? определили 10 лучших электромобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 25 000 фунтов стерлингов (31 000 долларов).

В рейтинг вошли электромобили от европейских и азиатских автопроизводителей. Эксперты определили главые плюсы и минусы этих моделей.

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ТОП-10 лучших недорогих электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model 3
  2. Kia e-Niro
  3. Skoda Enyaq
  4. Volkswagen ID.3
  5. Peugeot e-208
  6. Cupra Born
  7. Kia EV6
  8. Hyundai Ioniq 5
  9. MG5
  10. Mercedes-Benz EQC

Эксперты признали Tesla Model 3 лучшим недорогим электромобилем с пробегом. По их словам, эта модель предлагает современные технологии, отличные динамические характеристики и большой запас хода (до 560 км на одном заряде по стандарту WLTP).

Tesla Model 3 имеет большой запас хода / фото - Tesla

Отмечается, что Tesla Model 3 с пробегом можно приобрести значительно дешевле нового электромобиля. Тем не менее за довольно доступный ценник владелец получает богатое оснащение.

Второе место в рейтинге заняла Kia e-Niro. Этот электрокроссовер предлагает просторный интерьер и большой запас хода на одном заряде, поделились эксперты.

Kia e-Niro предлагает практичный интерьер / фото - Kia

Они рекомендуют выбирать модификацию с аккумуляторной батареей емкостью 64 кВт·час. Она имеет больший запас хода и быстрее базовой версии модели.

Тройку лидеров замыкает Skoda Enyaq. Эксперты заявили, что этот электрокроссовер имеет приятную управляемость, комфортную подвеску, практичный интерьер и большой запас хода.

Эксперты заявили, что Skoda Enyaq является отличным семейным авто / фото - Skoda

Они советуют обратить внимание на модификацию Enyaq iV 60 с аккумуляторной батареей емкостью 58 кВт·час. По их словам, эта версия имеет большой запас хода, но доступнее конкурентов.

Другие рекомендации экспертов

Ранее были названы 5 роскошных автомобилей, которые лучше покупать подержанными. В частности, в список экспертов попала модель BMW 5 Series 2019 года.

Кроме того, механик назвал три подержанных пикапа, которые не стоит покупать. Эти автомобили не оправдают экономии, поскольку почти наверняка потребуют дорогостоящего ремонта.

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