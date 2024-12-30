Чаще всего новые электрокары завозили из Китая, а лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

С января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила почти 1,1 млрд долларов. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "УкрАвтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 13 684 авто, а еще 36 541 - подержанными. На покупку новых электромобилей импортеры потратили 368 млн долларов. При этом таможенная стоимость подержанных электромобилей составила 730 млн долларов.

ТОП-5 стран-поставщиков новых электромобилей:

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Китай - 12 024 авто. Япония - 526 авто. Германия - 362 авто. Великобритания - 269 авто. Бельгия - 216 авто.

ТОП-5 стран-поставщиков подержанных электромобилей:

США - 13 808 авто. Германия - 5 847 авто. Южная Корея - 4 815 авто. Великобритания - 3 497 авто. Китай - 2 288 авто.

Украинский рынок авто - последние новости

В ноябре украинцы приобрели 4,5 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Тогда впервые, наибольшую долю в этом сегменте охватили электрокары - 44%. Сразу за ними шли бензиновые авто - 35%.

В прошлом месяце украинцы также приобрели более 800 легковушек, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 37% меньше, если сравнивать с прошлогодним ноябрем.

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