Особой популярностью среди украинцев пользовались кроссоверы.

Самым популярным автомобилем на украинском рынке новых авто в 2024-м стал компактный кроссовер Renault Duster. Соответствующие данные приводит издание УкрАвтопром.

За прошлый год в Украине было продано 6826 новых автомобилей Renault Duster. Таким образом, он оставил своих конкурентов далеко позади.

Renault Duster (также известный как Dacia Duster) является компактным кроссовером-внедорожником, который румынский автопроизводитель Dacia представил в модельном ряду 2010 года.

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Модель ориентирована на массового покупателя - еще в 2014-м был изготовлен миллионный автомобиль. Существует версия кроссовера под брендом Nissan Terrano.

Отметим, что второе на третье место среди самых популярных в Украине моделей также заняли кроссоверы от известных брендов, а именно - Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку лидеров мировая классика - автомобиль Toyota Camry.

В целом ТОП-10 новых легковушек 2024-го выглядит так:

Renault Duster - 6826 единиц;

Toyota RAV4 - 4068;

Mazda CX-5 - 1738;

Kia Sportage - 1644;

Volkswagen ID.4 - 1626;

Hyundai Tucson - 1435;

Škoda Octavia - 1415;

Volkswagen Touareg - 1410;

Škoda Kodiaq - 1406;

Toyota Camry - 1291.

Мировой авторынок - что интересного

Недавно эксперты назвали самый популярный автомобиль в мире. Лидером на рынке 2024-го оказалась Toyota Corolla с показателями в 1,004 миллиона проданных единиц.

Отметим, что это еще не окончательные данные за прошлый год, однако они хорошо отражают мировую динамку. Среди прочего надо отметить популярность электромобиля Tesla Model Y. Эта модель оказалась на второй позиции.

Ранее стало известно, что электрические автомобили установили новый мировой рекорд продаж. Главный вклад в этот рост сделали китайцы, тогда как продажи в США и Канаде не продемонстрировали такого скачка.

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