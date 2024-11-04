Одним из самых популярных на украинском рынке новых авто оказался электромобиль Honda M-NV.

В октябре наиболее популярной моделью на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

На втором месте довольно предсказуемо оказалась Toyota RAV4, которую также позиционируют как компактный кроссовер. А вот третью строчку довольно неожиданно занял электромобиль Honda M-NV.

Honda M-NV является кроссовером, который совместно производят японская Honda и китайская компания Dongfeng. Автомобиль построили на базе одной платформы с бензиновым автомобилем Honda HR-V и электрическим авто X-NV.

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В целом ТОП-10 новых легковушек октября выглядит так:

Renault Duster - 749 единиц;

Toyota RAV4 - 269;

Honda M-NV - 188;

Volkswagen Touareg - 162;

Peugeot Landtrek - 150;

Hyundai Tucson - 127;

Suzuki SX4 - 122;

Škoda Octavia - 110;

Mazda CX-5 - 108;

Kia Sportage - 103.

Авто, которые (не)стоит покупать - советы экспертов

Недавно специалисты назвали 9 моделей, которые не следует покупать пенсионерам. По мнению специалистов, людям, которые нуждаются в дешевом надежном авто, лучше избегать таких моделей как Nissan Altima, Chevrolet Cruze и Land Rover Range Rover.

Последний нельзя назвать "плохим", однако он нуждается в серьезном уходе. В то же время, Chevrolet Cruze страдает от постоянных утечек, неисправностей датчиков и перебоев в работе кондиционера.

Также напомним, что ранее специалисты назвали электрический кроссовер, который объединяет в себе доступность, практичность, запас хода и простоту в эксплуатации.

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