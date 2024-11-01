Титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster.

В течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто, что всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром" в Telegram.

Отмечается, что относительно сентября этого года потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.

В лидеры рынка новых легковушек вышла французская Renault. В октябре 775 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк. При этом предыдущий фаворит рынка - Toyota оказался на втором месте с 679 реализованными авто.

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Третью строчку в рейтинге заняла Skoda с количеством в 402 авто. Также в пятерку октября попали BMW - 397 авто и Volkswagen - 363 авто.

Титул бестселлера месяца снова получил кроссовер Renault Duster с количеством в 749 авто.

"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 58,8 тысячи новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Автомобильный рынок Украины - последние новости

С января по август этого года в Украину было импортировано более 215 тысяч новых и подержанных легковых авто.

Всего за три квартала этого года в Украине было зарегистрировано 53 тысячи новых легковых авто. Наиболее популярным автомобилем среди новых легковушек тогда оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.

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