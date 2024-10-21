По мнению экспертов, Skoda Enyaq предлагает лучшее сочетание доступности, практичности, запаса хода и простоты.

Все больше автопроизводителей предлагают электрические кроссоверы и выбрать лучший вариант - задача нетривиальная. Британские эксперты собрали 10 лучших на их взгляд авто в этом сегменте. Ознакомиться со списком можно на сайте Autocar.

На вершине рейтинга оказался Skoda Enyaq, который, по мнению экспертов, предлагает лучшее сочетание доступности, комфорта, запаса хода и простоты. Модель получила 5 звезд из 5 возможных.

Отметим, что Enyaq - относительно новая модель, которая была представлена в 2020 году. Автомобиль базируется на популярной модульной электроприводной платформе Volkswagen MEB. На ней же построили популярный Volkswagen ID.4.

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Очень близко к Skoda Enyaq в рейтинге находится Kia EV9, который имеет семь мест и может похвастаться большим внутренним пространством. Недостатки автомобиля вытекают из его преимуществ - для кого-то модель может показаться слишком большой.

Другие автомобили, такие как Polestar 3, Ford Explorer и Kia EV6 продемонстрировали несколько худшие результаты, впрочем, все они получили высокие баллы.

ТОП-10 лучших по версии Autocar электрических кроссоверов выглядит так:

Skoda Enyaq - 5 звезд;

Kia EV9 - 4,5;

Polestar 3 - 4;

Ford Explorer - 4;

Kia EV6 - 4;

Tesla Model Y - 4;

Hyundai Ioniq 5 N - 4;

Mercedes-Benz EQE SUV - 4;

Genesis Electrified GV70 SUV - 4;

BMW iX - 4; BMW iX - 4.

Электрические авто - советы специалистов

Ранее эксперты назвали 7 электромобилей, при покупке которых надо быть осторожным, чтобы не столкнуться в будущем с трудностями. В список попали, в частности, популярный Nissan Leaf, а также модели Jaguar I-Pace и Toyota bZ4X.

Также напомним, что недавно специалисты назвали 10 лучших бюджетных электрических авто. На вершине рейтинга оказался Cupra Born от компании SEAT Cupra S.A.U.

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