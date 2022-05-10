Запрет страхования ЕС для танкеров, перевозящих российскую нефть, усложнит ее транспортировку / фото ua.depositphotos.com

Европейский союз исключил из шестого пакета санкций против России запрет судоходной отрасли блока перевозить российскую нефть из-за беспокойства некоторых стран-членов относительно экономического влияния этих мер.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Еврокомиссия отклонила свое предложение запретить перевозку российской нефти морскими путями в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.

Предложенный запрет на морские перевозки нефти из РФ рассматривалась как способ усложнить Путину возможности для уменьшения негативных последствий после возможного эмбарго в Европе, путем транспортировки нефти в другие страны мира.

Запрет страхования танкеров с российской нефтью

Еврокомиссия также предлагала запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти по всему миру. Ожидается, что этот пункт сохранится, несмотря на нежелание некоторых стран-членов.

Юрист по морскому праву Quadrant Chambers Дэвид Семарк считает, что запрет страхования ЕС для танкеров, перевозящих российскую нефть и продукты нефтепереработки, все равно "будет означать запрет российской нефти во всем мире".

Ориентация на морское страхование является мощным инструментом, поскольку большинство российской нефти транспортируется танкерами, а крупнейшие специализированные страховые компании в этом секторе работают в основном в западных странах.

Все 13 членов клуба страхования защиты и возмещения убытков (P&I), которые покрывают обязательства перед третьими сторонами, включая разлив нефти с танкера, вывоз обломков и травмы, управляются из Великобритании, ЕС, Норвегии, США и Японии и охватывают 90% океанских судов.

Большинство портов требуют, чтобы суда имели сертификацию P&I, и покупатели российской нефти крайне неохотно попали бы на крючок из-за претензий, которые могут достичь сотен миллионов долларов без такого страхового покрытия.

Дипломаты надеются, что Великобританию удастся убедить подписать мероприятие о финансовых услугах, что было бы критичным, учитывая важность страхового рынка Lloyd's of London.

Если будет введен скоординированный запрет ЕС, США и Великобритании на морские финансовые услуги, некоторые эксперты по судоходству считают, что торговля российской нефтью все больше будет полагаться на тактику "призрачного флота", используемую в торговле иранской и венесуэльской нефтью. Речь идет, например, о введении судов под фальшивые реестры, подделка сигналов о местонахождении, смешивание нефти и многократная передача грузов.

Нефтяное эмбарго против России

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, что включает нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

В то же время, в венгерском правительстве назвали план ЕС о полном запрете на импорт российской нефти неудовлетворительным, потому что это угрожает энергетической безопасности Венгрии. Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет. Впрочем, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ в долгосрочной перспективе.

9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по введению санкций против РФ. В Будапеште также подтвердили достижение "определенного прогресса".

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