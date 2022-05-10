В шестом пакете санкций может сохраниться запрет европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти по всему миру.

Европейский союз исключил из шестого пакета санкций против России запрет судоходной отрасли блока перевозить российскую нефть из-за беспокойства некоторых стран-членов относительно экономического влияния этих мер.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Еврокомиссия отклонила свое предложение запретить перевозку российской нефти морскими путями в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.

Предложенный запрет на морские перевозки нефти из РФ рассматривалась как способ усложнить Путину возможности для уменьшения негативных последствий после возможного эмбарго в Европе, путем транспортировки нефти в другие страны мира.

Запрет страхования танкеров с российской нефтью

Еврокомиссия также предлагала запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти по всему миру. Ожидается, что этот пункт сохранится, несмотря на нежелание некоторых стран-членов.

Юрист по морскому праву Quadrant Chambers Дэвид Семарк считает, что запрет страхования ЕС для танкеров, перевозящих российскую нефть и продукты нефтепереработки, все равно "будет означать запрет российской нефти во всем мире".

Ориентация на морское страхование является мощным инструментом, поскольку большинство российской нефти транспортируется танкерами, а крупнейшие специализированные страховые компании в этом секторе работают в основном в западных странах.

Все 13 членов клуба страхования защиты и возмещения убытков (P&I), которые покрывают обязательства перед третьими сторонами, включая разлив нефти с танкера, вывоз обломков и травмы, управляются из Великобритании, ЕС, Норвегии, США и Японии и охватывают 90% океанских судов.

Большинство портов требуют, чтобы суда имели сертификацию P&I, и покупатели российской нефти крайне неохотно попали бы на крючок из-за претензий, которые могут достичь сотен миллионов долларов без такого страхового покрытия.

Дипломаты надеются, что Великобританию удастся убедить подписать мероприятие о финансовых услугах, что было бы критичным, учитывая важность страхового рынка Lloyd's of London.

Если будет введен скоординированный запрет ЕС, США и Великобритании на морские финансовые услуги, некоторые эксперты по судоходству считают, что торговля российской нефтью все больше будет полагаться на тактику "призрачного флота", используемую в торговле иранской и венесуэльской нефтью. Речь идет, например, о введении судов под фальшивые реестры, подделка сигналов о местонахождении, смешивание нефти и многократная передача грузов.

Нефтяное эмбарго против России

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, что включает нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

В то же время, в венгерском правительстве назвали план ЕС о полном запрете на импорт российской нефти неудовлетворительным, потому что это угрожает энергетической безопасности Венгрии. Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет. Впрочем, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ в долгосрочной перспективе.

9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по введению санкций против РФ. В Будапеште также подтвердили достижение "определенного прогресса".

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