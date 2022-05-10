Европейский союз исключил из шестого пакета санкций против России запрет судоходной отрасли блока перевозить российскую нефть из-за беспокойства некоторых стран-членов относительно экономического влияния этих мер.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Еврокомиссия отклонила свое предложение запретить перевозку российской нефти морскими путями в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.
Предложенный запрет на морские перевозки нефти из РФ рассматривалась как способ усложнить Путину возможности для уменьшения негативных последствий после возможного эмбарго в Европе, путем транспортировки нефти в другие страны мира.
Запрет страхования танкеров с российской нефтью
Еврокомиссия также предлагала запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти по всему миру. Ожидается, что этот пункт сохранится, несмотря на нежелание некоторых стран-членов.
Юрист по морскому праву Quadrant Chambers Дэвид Семарк считает, что запрет страхования ЕС для танкеров, перевозящих российскую нефть и продукты нефтепереработки, все равно "будет означать запрет российской нефти во всем мире".
Ориентация на морское страхование является мощным инструментом, поскольку большинство российской нефти транспортируется танкерами, а крупнейшие специализированные страховые компании в этом секторе работают в основном в западных странах.
Все 13 членов клуба страхования защиты и возмещения убытков (P&I), которые покрывают обязательства перед третьими сторонами, включая разлив нефти с танкера, вывоз обломков и травмы, управляются из Великобритании, ЕС, Норвегии, США и Японии и охватывают 90% океанских судов.
Большинство портов требуют, чтобы суда имели сертификацию P&I, и покупатели российской нефти крайне неохотно попали бы на крючок из-за претензий, которые могут достичь сотен миллионов долларов без такого страхового покрытия.
Дипломаты надеются, что Великобританию удастся убедить подписать мероприятие о финансовых услугах, что было бы критичным, учитывая важность страхового рынка Lloyd's of London.
Если будет введен скоординированный запрет ЕС, США и Великобритании на морские финансовые услуги, некоторые эксперты по судоходству считают, что торговля российской нефтью все больше будет полагаться на тактику "призрачного флота", используемую в торговле иранской и венесуэльской нефтью. Речь идет, например, о введении судов под фальшивые реестры, подделка сигналов о местонахождении, смешивание нефти и многократная передача грузов.
Нефтяное эмбарго против России
Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, что включает нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.
В то же время, в венгерском правительстве назвали план ЕС о полном запрете на импорт российской нефти неудовлетворительным, потому что это угрожает энергетической безопасности Венгрии. Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.
9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет. Впрочем, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ в долгосрочной перспективе.
9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по введению санкций против РФ. В Будапеште также подтвердили достижение "определенного прогресса".
Вас также могут заинтересовать новости:
- ЕС введет полное нефтяное эмбарго против России в течение 9 месяцев - еврокомиссар
- Грецию уличили в помощи РФ обходить европейские санкции - Die Welt
- Зеленский объяснил, как Россия пытается держать в повиновении весь европейский континент