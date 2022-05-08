Встреча 27 послов ЕС завершилась без соглашения о шестом пакете санкций, который предусматривает запрет импорта российской нефти.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Венгрия продолжила блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти.
Таким образом Венгрия задерживает весь шестой пакет санкций блока против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Сообщается, что переговоры длились меньше двух часов и могут возобновиться в ближайшие дни. Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк также информирует, что встреча послов ЕС завершена без достижения согласия в вопросе о введении санкций.
"Они снова соберутся завтра и, возможно, во вторник. Венгерское упрямство", - пишет он.
По информации "Польского радио", обсуждение продолжится в понедельник, 9 мая.
Шестой пакет санкций ЕС и нефтяное эмбарго: что известно
Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины, который предусматривает, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продуктов нефтепереработки – до конца года.
После этого премьер Венгрии Виктор Орбан в письме в Еврокомиссию назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Он сказал, что хочет пятилетнего исключения из запрета на покупку нефти.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Европейском Союзе решили предложить предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ошибкой предложение отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года.