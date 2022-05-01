Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в случае введения ЕС запрета на импорт российской нефти, Россия не сможет найти других покупателей.

Российская Федерация в случае введения Европейским Союзом эмбарго на импорт российской нефти потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Деньги, которые Российская Федерация получает от нефти, которую продает в Европейский Союз, - это 22-24% общего бюджета Российской Федерации в 2021 году, поэтому потеря этих денег - это очень серьезно, это реально львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных. Это будет болезненно, сильно и очень важно", - сказал он.

По словам Харченко, в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, Россия не сможет найти других покупателей.

"Инфраструктурно и логистически никто в мире не сможет выступить таким покупателем вместо стран Европейского Союза, потому что нет инфраструктуры. Нефтепроводы ведут именно в Европейский Союз. Поэтому ситуация с точки зрения для РФ, мягко говоря, выглядит печально", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

Как стало известно из иностранных медиа, Германия готова прекратить закупки российской нефти. ФРГ импортирует около трети всей нефти из России. Ранее Берлин был одним из главных противников введения Евросоюзом ограничений на закупку нефти и газа из РФ.

По данным источников, страны ЕС на следующей неделе могут принять решение о постепенном введении эмбарго на импорт российской нефти и санкции против российского "Сбербанка".

29 апреля Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает странам Запада механизм вторичных санкций, чтобы наказывать посредников, которые будут помогать РФ поставлять нефть.

По словам Ермака, индийские нефтяные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum хотят заключить полугодовой контракт на импорт нефти из России. "Роснефть" для поставок планирует использовать посредников, не попавших под санкции.

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