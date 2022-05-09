На ослаблении санкций настаивала Греция.

Европейский Союз может пойти на ослабление предлагаемых в шестом пакете санкций против Российской Федерации ограничений в части экспорта российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и документы.

Так, блок может отменить предложенный запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС.

На исключении положения об экспорте в третьи страны настаивала, среди прочих, Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства.

Эта мера еще больше ударила бы по экспорту Москвы — жизненно важному источнику твердой валюты — особенно с учетом того, что грекам принадлежит более четверти мировых нефтяных танкеров по вместимости.

Отсутствие единой позиции среди стран "Большой семерки" стало главной причиной отклонения предложения.

При этом блок, вероятно, не откажется от запрета на страхование судов, которыми экспортируется российская нефть, и это останется серьезным препятствием для экспорта.

Как писал УНИАН, СМИ узнали, что Греция помогает Российской Федерации обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты.

В апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла втрое в сравнении с предыдущим годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них 76 - под флагом Греции.

Кроме того, Россия нашла лазейку для обхода эмбарго на нефть. Российские танкеры ставят отметку "пункт назначения неизвестен", чтобы их было сложнее отследить. Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь".

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