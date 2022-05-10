Она также анонсировала проведение консультаций по усилению регионального сотрудничества "по нефтяной инфраструктуре".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по внедрению санкций против РФ.

Об этом она сообщила вечером 9 мая в Twitter, информируя о результатах своего визита в Венгрию.

"Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном была полезной для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа", — написала Ляєн.

Она добавила, что созывает венчурную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество "по нефтяной инфраструктуре".

Как сообщал УНИАН, ранее спикер фон дер Ляєн Эрик Мамер сообщил, что глава Еврокомиссии лично едет "дожимать" Орбана относительно нефтяного эмбарго против России.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направляется в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью убедить его относительно нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС", - сказал Мамер.

Как известно, Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет. Впрочем, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ в долгосрочной перспективе.

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