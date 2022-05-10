Ранее в венгерском правительстве видели угрозу энергетической безопасности Венгрии в полном запрете на импорт российской нефти.

Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о предложенных санкциях в отношении импорта российской нефти по мнению обеих сторон продвинулись вперед.

Об этом пишет Bloomberg.

Орбан, который блокирует санкции ЕС, ссылаясь на зависимость Венгрии от российских энергоносителей, принял в понедельник вечером президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в своем офисе в Будапеште на рабочем ужине, отмечает издание.

"Мы достигли определенного прогресса, можно сказать, что сделали небольшой шаг вперед", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в видео, которое было обнародовано в Facebook после завершения переговоров.

В то же время он подчеркнул, что нужно сделать еще много, чтобы они потенциально изменили свою позицию.

После встречи фон дер Ляйен сообщила, что созывает виртуальную конференцию, чтобы "усилить региональное сотрудничество в сфере нефтяной инфраструктуры".

Переговоры с Орбаном "помогли выяснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью", написала она в Twitter.

"Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключения "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время, в венгерском правительстве назвали план ЕС по полному запрету на импорт российской нефти неудовлетворительным, потому что это угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По мнению экспертов, Россия, в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

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