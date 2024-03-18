Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале, превышает шесть лет.

По итогам февраля 2024 года в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США, или 19% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных авто. По сравнению с данными годичной давности спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 77%, сообщает "Укравтопром".

Наибольшая доля из этого количества (48%) – машины с бензиновыми двигателями, почти треть – электромобили. Гибридным и авто с ГБО составили 7% февральского рынка авто из США. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

Первая пятерка подержанных авто из США выглядит так:

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Tesla Model 3 – 373 ед;

Tesla Model Y – 256 ед;

Jeep Cherokee – 212 ед;

Volkswagen Passat – 208 ед;

Ford Escape – 201 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале, составляет 6,3 года.

Автопредпочтения украинцев

В течение февраля 2024 года украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с февралем прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%.

В то же время в феврале 2024 года больше всего новых легковых авто украинцы приобрели в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На указанные региональные рынки приходится 64% продаж новых легковушек в прошлом месяце.

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