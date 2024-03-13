На столицу и четыре региона пришлось более половины продаж новых авто в феврале.

В феврале 2024 года больше всего новых легковых авто украинцы приобрели в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На указанные региональные рынки пришлось 64% продаж новых легковушек в прошлом месяце, сообщает "Укравтопром".

Рейтинг самых больших региональных рынков новых авто выглядит следующим образом:

Киев – 2095 новых авто, или на 88% больше, чем годом ранее;

Киевская область – 452 ед. (+57%);

Днепропетровская область – 328 ед. (без изменений);

Львовская область – 314 ед. (+65%);

Одесская область – 298 ед. (+37%).

Бестселлером месяца в столице и на Днепропетровщине стал кроссовер Renault Duster.

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Жители Киевской, Одесской и Львовской областей чаще выбирали электромобиль Volkswagen ID.4.

Автопредпочтения украинцев

В феврале 2023 года автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых авто. Продажи гибридов выросли на 54%, если сравнивать с данными годичной давности. В то же время на новые авто пришлась половина регистраций – 51%. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4.

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Если сравнивать с февралем 2023-го, то регистрации таких авто увеличились на треть. Почти половину рынка (48%) составляли бензиновые авто. Далее следуют: дизельные; электромобили; авто с ГБО и гибриды.

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