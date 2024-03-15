С февраля прошлого года спрос на авто китайского производства значительно увеличился.

В течение февраля 2024 года украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с февралем прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по итогам прошлого месяца новых авто из Китая было зарегистрировано 1005 ед. (+118%); подержанных – 389 ед. (+13%). Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 86%.

Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 2%.

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Пятерка самых популярных моделей новых легковушек китайского происхождения выглядит так:

Volkswagen ID.4 – 257 ед;

BYD Song Plus – 110 ед;

Honda eNS1 – 96 ед;

Nissan Ariya – 71 ед;

Honda M-NV – 49 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 – 120 ед;

Nissan Ariya – 37 ед;

Honda eNS1 – 31 ед;

Toyota BZ4X – 21 ед;

BYD Song Plus – 18 ед.

Автомобильные предпочтения украинцев

В феврале 2024 года больше всего новых легковых авто украинцы приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На указанные региональные рынки приходится 64% продаж новых легковушек в прошлом месяце.

В феврале 2023 года автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Продажи гибридов выросли на 54%, если сравнивать с данными годичной давности. В то же время на новые авто пришлась половина регистраций – 51%.

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