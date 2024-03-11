Продажи гибридов выросли в полтора раза.

В феврале 2023 года автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Продажи гибридов выросли на 54%, если сравнивать с данными годичной давности. В то же время на новые авто пришлась половина регистраций – 51%, сообщает "Укравтопром".

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4 (118 ед.) Второе и третье место досталось Toyota Camry (85 ед.) и Nissan Qashqai (56 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство досталось таким авто: Ford Fusion US (65 ед.); Toyota Prius (52 ед.); Toyota RAV-4 (42 ед.)

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Авторынок Украины

По итогам февраля 2024 года украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля новых машин в регистрациях составила 24%, что не отличается от прошлогоднего показателя.

Что касается подержанных авто, в феврале украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Если сравнивать с февралем 2023-го, то регистрации таких авто увеличились на треть. Почти половину рынка (48%) составляли бензиновые авто.

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