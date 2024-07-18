Почти 20% подержанных автомобилей, которые с января по прошлый месяц перешли на украинские номера, были из США.

За полгода в нашей стране зарегистрировали 21,2 тысячи подержанных легковых авто из США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое больше.

Портал УкрАвтопром сообщил, что наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка (47%) занимают авто с бензиновыми двигателями. На втором месте по популярности находятся электромобили (34%), гибриды и авто с ГБО занимают по 7%. Остальные в этом сегменте охватывают дизельные автомобили.

ТОП-5 подержанных авто, которые были изготовлены в США, выглядит так:

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TESLA Model 3 - 2330 единиц;

TESLA Model Y - 1770;

FORD Escape - 1437;

JEEP Cherokee - 1346;

VOLKSWAGEN Passat - 1271.

Средний возраст "американцев" с пробегом, которые пополнили автопарк Украины в 2024 году составляет 6 лет.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что продажи новых легковушек в Украине в июне достаточно существенно снизились. Если сравнивать с прошлогодним показателем, то продажи новых авто уменьшились в частном сегменте на 6%. В корпоративном сегменте падение оказалось еще большим.

Предпочтение в частном секторе украинцы отдавали TOYOTA RAV-4, HONDA M-NV и RENAULT Duster. Наибольшей популярностью в корпоративном секторе пользовались Duster, TOYOTA RAV-4 и MITSUBISHI L200.

Также сообщалось, что в июне продемонстрировал рост сегмент гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тысячи гибридных легковых автомобилей.

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