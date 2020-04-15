Кабмин ответил зеркальными мерами странам, ограничивающим украинских перевозчиков

Криклий отметил, что это вынужденный шаг, так как некоторые страны вводят ограничения.

Кабинет министров Украины ввел зеркальные меры в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантинные ограничения для украинских перевозчиков.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Правительство ввело зеркальные меры в страны, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков. Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществление грузовых перевозок в одном направлении", - написал он.

Криклий отметил, что этот шаг вынужденный, так как некоторые страны вводят ограничения.

Экономика, как украинская, так и других стран, должна работать, однако после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами правительство было вынуждено ввести зеркальные меры.

Как сообщал УНИАН, Турция с 21 марта закрыла сухопутные и железнодорожные пункты пропуска через границу с Грецией и Болгарией на въезд и выезд.