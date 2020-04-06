Мининфраструктуры хочет применить зеркальные меры к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков

Отмечается, что такое решение вызвано ситуацией с украинскими перевозчиками на границе с Турцией.

Министерство инфраструктуры подготовило и в ближайшее время вынесет на рассмотрение правительства механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантинные ограничения для украинских перевозчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что такое решение вызвано ситуацией с украинскими перевозчиками на границе с Турцией.

"Тяжелый дополнительный вызов в условиях противодействия коронавирусу, ведь решение Турецкой Республики о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако Турция ввела карантин для водителей на 14 суток. Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границы Болгарии и Турции", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отмечается, что транспортные средства, которые были заблокированы на границе Болгарии и Турции, 5 апреля начали пересечение границы.

"Пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки. В первую очередь осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта. Проблема с блокировкой грузовиков решалась Министерством инфраструктуры с участием МИД. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Турция с 21 марта закрыла сухопутные и железнодорожные пункты пропуска через границу с Грецией и Болгарией на въезд и выезд.