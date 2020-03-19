Toyota и Volvo остановили автопроизводство из-за пандемии коронавируса

Toyota и Volvo пополнили длинных список автопроизводителей, которые приняли решение о временной приостановке конвейеров из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Компания Volvo объявила о приостановке сборки машин на неопределенный срок на заводах в Бельгии и Малайзии, при этом предприятия в шведском Гетеборге и американском Риджвилле продолжают работу. Toyota в свою очередь закрыла заводы в Европе, Великобритании и Турции.

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Об этом сообщает портал Мotor.ru.

"Toyota и Volvo пополнили длинных список автопроизводителей, которые приняли решение о временной приостановке конвейеров из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в случае с бельгийским заводом Volvo в Генте есть и вторая причина – нехватка рабочих. На мощностях этого предприятия осуществляется выпуск кроссоверов XC40 и XC60", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее уже закрылись заводы BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Opel, Peugeot, Citroen и DS, FCA, Renault, Ford, Volkswagen и других брендов.

По состоянию на 19 марта, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 210 тысяч человек, жертвами инфекции стали 8840 человек.