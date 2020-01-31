BMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае из-за коронавируса
Из-за распространения в Китае коронавируса 2019-nCoV немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в этой стране.
Читайте такжеTesla временно закроет свой завод в Китае из-за эпидемии коронавируса
Как сообщил представитель BMW в Мюнхене, концерн продолжит на одну неделю - до 10 февраля - каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян, пишет “Немецкая волна”.
3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шэньяне находится крупнейший в мире филиал BMW: здесь работает около 10 тысяч сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей.
Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Возобновление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с болезнью, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.
По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.