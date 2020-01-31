BMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса BMW и Volkswagen продолжают каникулы на своих заводах в Китае до 10 февраля.

Из-за распространения в Китае коронавируса 2019-nCoV немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в этой стране.

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Как сообщил представитель BMW в Мюнхене, концерн продолжит на одну неделю - до 10 февраля - каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян, пишет “Немецкая волна”.

3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шэньяне находится крупнейший в мире филиал BMW: здесь работает около 10 тысяч сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей.

Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Возобновление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с болезнью, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.