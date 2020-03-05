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Ford анонсировал электрический фургон

10:09, 05 марта 2020
Транспорт
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Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году / фото Ford

Компания Ford опубликовала первое тизерное изображение грузового фургона Transit нового поколения. Автомобиль получит электрическую силовую установку.

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Как сообщает пресс-служба компании, в США и Канаде продажи новинки начнутся в 2022 году.

Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году, пишет Autonews.

Все подробности о проекте пока держатся в секрете. На данный момент известно только то, что электрический фургон предложат в нескольких конфигурациях с разными вариантами кузова.

Также пока неизвестно, поступит ли машина в продажу в Европе

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