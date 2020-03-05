Ford анонсировал электрический фургон

В США и Канаде продажи новинки начнутся в 2022 году. Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году.

Компания Ford опубликовала первое тизерное изображение грузового фургона Transit нового поколения. Автомобиль получит электрическую силовую установку.

Читайте такжеЭлектрический кроссовер Ford дебютировал в Европе (фото)

Как сообщает пресс-служба компании, в США и Канаде продажи новинки начнутся в 2022 году.

Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году, пишет Autonews.

Все подробности о проекте пока держатся в секрете. На данный момент известно только то, что электрический фургон предложат в нескольких конфигурациях с разными вариантами кузова.

Также пока неизвестно, поступит ли машина в продажу в Европе.