Ford анонсировал электрический фургон
10:09, 05 марта 2020Транспорт
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В США и Канаде продажи новинки начнутся в 2022 году. Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году.
Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году / фото Ford
Компания Ford опубликовала первое тизерное изображение грузового фургона Transit нового поколения. Автомобиль получит электрическую силовую установку.
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Как сообщает пресс-служба компании, в США и Канаде продажи новинки начнутся в 2022 году.
Официальная премьера машины, скорее всего, состоится в следующем году, пишет Autonews.
Все подробности о проекте пока держатся в секрете. На данный момент известно только то, что электрический фургон предложат в нескольких конфигурациях с разными вариантами кузова.
Также пока неизвестно, поступит ли машина в продажу в Европе.
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