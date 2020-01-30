Volkswagen, Renault, Tesla: названы самые популярные автомобили в Европе

Tesla Model 3 вошла в тройку самых популярных автомобилей в Европе. Первое место в рейтинге популярности снова занял Volkswagen Golf. На втором месте Renault Clio.

Электрокар Tesla Model 3 по итогам декабря 2019 года занял третье место в списке европейских бестселлеров.

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Об этом говорится в исследовании JATO Dynamics, передает Autonews. Всего американцы продали 22118 своих машин в Европе.

Tesla начала продажи Model 3 в Европе в 2019 году. На данный момент предлагаются два варианта этого автомобиля, которые комплектуются только одним двигателем. Базовый автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,6 сек., а его максимальная скорость достигает 210 км/ч. Запас хода составляет 354 км. Вариант Long Range комплектуется 258-сильным электромотором, позволяющим набирать «сотню» за 5,1 секунды. Весной владельцы Tesla Model 3 Long Range получили обновление программного обеспечения, которое позволило увеличить запас хода на 15 миль (около 25 км). Теперь на одной зарядке автомобиль может проехать до 523 км.

Первое место в рейтинге снова занял Volkswagen Golf. За месяц европейцы приобрели 30652 таких машин. Эта цифра на 3% больше показателей за аналогичный период 2018 года. В октябре 2019 года эта модель сменила поколение. Автомобиль построен на модернизированной версии модульной платформы MQB и оснащается гибридными двигателями нового семейства.

На втором месте Renault Clio. За месяц в Европе было продано 19576 таких автомобилей (+6%). В марте французы представили хэтчбек пятого поколения. Новинку построили на модернизированном шасси CMF-B. Дизайн хэтчбека получил черты семейства Megane нового поколения, а также некоторые решения концепт-кара Symbioz, представленного в 2017 г. на Франкфуртском автосалоне.

На четвертом и пятом месте Ford Kuga и Dacia Duster с показателями 22045 (+157%) и 20933 (+59%) проданных автомобилей соответственно. Далее следуют: Renault Captur (20299 шт., +33%), Nissan Qashqai (19726 шт., +47%), Dacia Sandero (19204 шт., +19%), Volkswagen Polo (18263 шт., -25%) и Peugeot 208 (17612 шт., +19%).

Ранее стало известно, что компания Tesla Motors намерена открыть новый дизайн-центр в Европе, где будут разрабатывать автомобили преимущественно для местного рынка. По предварительным данным, дизайн-центр откроют при новом предприятии компании Гигафабрика 4, которое начали строить неподалеку от Берлина. На данный момент Tesla проектирует свои автомобили в Хоторне, штат Калифорния. За внешность машин отвечает Франц фон Хольцхаузен, который работает в «Тесле» с момента появления Model 3. Прежде специалист трудился в Volkswagen, Pontiac, Saturn и Mazda.