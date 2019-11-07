У Toyota появился новый компактный кроссовер

Компания Toyota объявила о старте продаж кроссовера Raize, разработанного совместно с Daihatsu.

Компания Toyota объявила о старте продаж в Японии нового маленького кроссовера Raize длиной менее четырех метров. Цены на новинку стартуют от 1 679 000 иен, что эквивалентно 15,4 тысячи долларов.

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Об этом сообщает портал Autonews.ru.

"Длина кроссовера составила 3995 мм, а ширина - 1695 миллиметров. Автомобиль представляет собой перелицованную версию нового SUV компании Daihatsu, дебютировавшего недавно на Токийском автосалоне. В основу новинки легла платформа Daihatsu New Global Architecture (DNGA), специально созданная для моделей Toyota и Daihatsu совместной разработки", - говорится в сообщении.

Пока Toyota Raize доступен исключительно с трехцилиндровым наддувным двигателем объемом 1 литр, развивающим 98 л. с. и 140 Н·м крутящего момента, и вариатором. В дальнейшем у модели появится модификация с 1,2-литровым атмосферником и механической коробкой передач.

В список доступного оборудования вошел адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, функция автоматического экстренного торможения, а также мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейса Apple CarPlay.