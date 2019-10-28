Появились первые фотографии нового кроссовера Toyota

Из-за особенностей дизайна автомобиль прозвали «мини-RAV4».

В Сеть попали изображения новинки Toyota – компактного и недорогого кроссовера Raize, предназначенного для рынков Азии и Южной Америки. Официальная премьера модели запланирована на 5 ноября 2019 года.

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Raize называют преемником популярного в некоторых странах Toyota Rush, который продавался до 2016 года. В модельном ряду японского бренда новинка будет позиционироваться ниже более крупного CH-R. Судя по опубликованным фотографиям, дизайн экстерьера автомобиля выдержан в стиле RAV4 предыдущего поколения, пишет motor.ru.

В движение Raize приводит бензиновая «турботройка» 1.0 мощностью 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента в сочетании с «механикой» либо вариатором, передним приводом в «базе» и полным – за доплату. Эта же установка положена и соплатформенному кроссоверу от Daihatsu под названием Rocky, который дебютировал на прошлой неделе на автосалоне в Токио.

С Rocky новинка разделила не только архитектуру DNGA (разновидности «тележки» GA-B для субкомпактов) и моторы, но и другие агрегаты. Рознит эти два автомобиля только оформление передней части. Например, у Toyota Raize большая трапециевидная радиаторная решетка и блоки противотуманок чуть другой формы, чем у Daihatsu Rocky. Габариты у обоих автомобилей одинаковые: в длину они достигают 3 995 миллиметров, в высоту 1 695 миллиметров, в ширину 1 620 миллиметров, а колесная база равна 2525 миллиметрам.