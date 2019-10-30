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Новый купе-кроссовер Skoda рассекретили до премьеры (фото)

19:59, 30 октября 2019
Транспорт
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Новый купе-кроссовер Skoda сфотографировали без камуфляжа / фото autohome.com.cn

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На снимках автомобиль запечатлен без маскировочной пленки, что позволяет рассмотреть дизайн в деталях, пишет motor.ru.

В основе Skoda Kamiq GT для КНР лежит платформа PQ25 от лифтбека Rapid, на которой также построена и китайская версия стандартного Kamiq. Это – одно из основных отличий автомобиля от европейского варианта на «тележке» MQB.

Что же касается кросс-купе, то Kamiq GT достигает в длину 4409 миллиметров, а его колесная база равна 2610 миллиметрам. От стандартного кроссовера он отличается дизайном задних фонарей и бампера, а также линией ниспадающей к задним стойкам крыши. Кроме того, на багажной двери появилась надпись Skoda вместо традиционного логотипа.

фото autohome.com.cn
фото autohome.com.cn
фото autohome.com.cn

Уже известно, что в моторную гамму войдут «атмосферник» 1.5 мощностью 110 лошадиных сил и 116-сильный турбомотор объемом 1,6 литра.

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Теги: #автомобиль#Skoda